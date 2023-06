Un posto al sole | Gina Amarante e le sue gemelle Cirillo | ' fanno divertire'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Unalcontinua a regalare emozioni e avventure al cardiopalma, grazie soprattutto ai loro personaggi. Fra essi non possono certamente mancare le, ritornate in scena dopo un periodo di permanenza all'estero. E se prima il volto di Manuela e Micaela aveva le sembianze di Cristiana Dell'Anna, adesso il compito spetta alla simpaticissima. Proprio quest'ultima, attraverso un'intervista concessa a Tvpertutti, ha avuto modo di parlare delle, ma anche di sé, dei suoi progetti e del primo ricordo che la lega alla rinomata e longeva soap opera campana. Unal: intervista a...

Così il senatore Mario Monti, ex premier che nel 2011 prese ila Palazzo Chigi proprio di ...con una foto che ritrae il Cavaliere seduto sugli scranni del Parlamento con gli occhiali da. ...Al secondoGiampiero Poggi e Davide Mugnaini (9 punti), con Vincenzo Locatelli e Alessandro ... Lultima regata in programma, quella odierna, e' stata caratterizzata dae vento medio da ...Nuova puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 13 giugno 2023 . Marina torna a Palazzo ...

UPAS, anticipazioni, spoiler e trama 13 giugno: la decisione di Niko Napolike.it

ChatGPT è già in grado di condurre da solo un'intera messa: l'esperimento in Germania dimostra il livello a cui è arrivata l'intelligenza di OpenAI.Mai come in questo caso, nel caso di Silvio Berlusconi, solo la storia potrà incaricarsi di dare un giudizio sull’uomo politico e sulla stagione che l’ha visto protagonista. Trent’anni nei quali ...