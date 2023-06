Un porto cinese in Argentina L’enclave strategico a Tierra del Fuego

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo la basea Cuba per spiare gli americani (qui l’articolo di Formiche.net), ecco che arriva l’autorizzazione per avviare un nuovo progetto di Pechino sul territorio latino-americano. Si tratta deldel, porta all’Antartide sul quale il governo di Xi Jinping scommette come puntoglobale. L’autorizzazione, firmata dal governatore della regionedelGustavo Melella, è arrivata pochi giorni dopo il viaggio a Shanghai del ministro dell’Economia argentino, Sergio Massa, e il figlio dell’ex coppia presidenziale, Máximo Kirchner, nonché membro della Camera dei deputati in. È stata approvata con il decreto provinciale 3312/22 e adesso è in mano del presidente della Legislatura di ...

Poi la vendita - avvenuta nel 2017 - all'imprenditoreLi Yonghong. Fino alla sua morte Berlusconi è stato presidente del Monza , rilevato nel 2018 e portato alla storica promozione in Serie A. ...... dopo mesi di trattative, la holding della famiglia Berlusconi , la Fininvest, comunicò di aver ceduto la totalità delle quote del Milan in suo possesso all'imprenditoreLi Yonghong. La sua ...... disse: 'Santità, come lei porta in giro per il mondo il nome di Dio, ioin giro per il mondo ... dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017, quando cedette il club alYonghong Li. Eppure: dicono ...

La Russia paga il conto alla Cina: dopo 163 anni concesso il porto ... L'INDIPENDENTE

PECHINO (CINA) - Brutta disavventura per Leo Messi al suo arrivo in Cina. L'argentino è infatti atterrato con il suo jet privato, in compagnia dei suoi bodyguard e di alcuni amici tra cui anche Angel ...Domenica l’Arabia Saudita ha annunciato una serie di investimenti dal valore di circa 10 miliardi di dollari tra la Cina e il mondo arabo. L’occasione è stata la decima edizione della Arab-China Busin ...