«Un grande italiano» | «Ci mancherai Pres» | da Renzi a Schlein e Salvini | le reazioni della politica dopo la morte di Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023)è morto oggi all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il fondatore e leader di Forza Italia è morto a causa delle complicazioni legate all’indebolimento delle difese immunitarie per una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da due anni. Immediate lee i messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo politico. Il leader di Italia Viva, Matteo, in tweet ha sottolineato che «ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vitama anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito». E l’ex premier ha poi ...

Non è stato Berlusconi ilromanzo, è stata l'Italia ilromanzo di Berlusconi . Abbiamo continuato a remare, barche controcorrente, risospinti senza posa dentro la sua vita, e ..."Unamico del lago Maggiore unha deciso di salutarci proprio oggi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi". Così un commosso Matteo Salvini a Lesa per inaugurare ...Il 60% dei rispondenti a livello globale considera l' errore umano la piùvulnerabilità IT per l'azienda, mentre il datosi attesta al 48%. "Il tema è ricorrente " sottolinea Colella "...

Berlusconi, Salvini: "Grande uomo e grande italiano" Adnkronos

ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi definendolo «un grande uomo e un grande italiano». «Ho fatto sapere alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero, il Senato è ...