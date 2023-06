Neldell'addio di Silvio Berlusconi è intervenuto ai nostri microfoni anche un ex calciatore del Milan come Paulo Futre. Il suo ricordo Il mondo del calcio piange oggi la scomparsa di Silvio ...Fare parte della sua Casa politica ha segnato la mia vita come poche altre esperienze possono aver fatto; ha lasciato il segno come fa una lacrima che corre sul viso in questo. Addio ...La title track UnBellissimo è diventata un vero e proprio inno, mentre brani come Per Farti Tornare e Reginamostrano la sua abilità nel trattare tematiche profonde con grazia e ...

"Un giorno triste per me". Così Barbara d'Urso ricorda Silvio Berlusconi ilGiornale.it

"Politicamente (e ripeto politicamente) attendevo da anni questo momento, e non riesco ad essere minimamente triste per la sua dipartita. Unico rammarico I danni da lui creati, purtroppo, ...Il suo ricordo, nel giorno della scomparsa del Cavaliere, è toccante. “Oggi è il giorno più triste. La chiusura di un capitolo appassionante e intenso della vita italiana”, scrive. “Il Presidente ...