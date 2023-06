“Un giorno di lutto nazionale” Silvio Berlusconi | la decisione del governo per il 14 giugno

(Di lunedì 12 giugno 2023)è morto nelle scorse ore a 86 anni e sono in tantissimi a piangere la sua dipartita. Lui è stato grande protagonista non solo nel mondo della politica, dove tra l’altro ha ricoperto per quattro volte la carica di presidente del Consiglio, ma anche nel calcio e nella televisione. Con il Milan ha ottenuto moltissimi trofei, mentre attualmente era il presidente del Monza, club che era stato portato in Serie A per la prima volta nella sua storia. Sono arrivate a centinaia le reazioni dei famosi dopo la scomparsa di, che è morto all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una leucemia mielomonocitica cronica. Ed è notizia di poche ore fa dell’annuncio deldi centrodestra, capitanato dalla premier Giorgia Meloni, che ha preso unain ...

...36 Proclamatonazionale ildei funerali di Stato 15:30 Tajani: "Abbiamo il dovere come FI di andare avanti" 15:18 Niente camera ardente per Silvio Berlusconi: motivi di ordine pubblico ...Bandiere a mezz'asta fino a mercoledì,dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in tutti ... È proclamato ilnazionale per mercoledì, la giornata dei funerali di Stato di Silvio ...... assicurando sentita partecipazione alper la perdita di un protagonista della vita politica ... In questodi tristezza per tutto il Paese rivolgo un abbraccio affettuoso ai familiari, agli ...

Ad Arcore sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi Prima Monza

La salma di Silvio Berlusconi ha già raggiunto il Comune di Arcore, dov’è stata trasportata all’interno della sua residenza a Villa San Martino. Davanti alla dimora del leader di Forza Italia s’è ...È morto Silvio Berlusconi, a 86 anni. L’ex premier era ricoverato al San Raffaele di Milano. I funerali e il ricordo di Mattarella ...