Un Altro Domani | Anticipazioni puntate dal 12 al 16 giugno 2023

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un, la soap opera che ha appassionato il pubblico per oltre un anno, sta per concludersi con una settimana ricca di colpi di scena. Le storie delle amate Julia e Carmen si avvicinano al loro epilogo, ma le sorprese non mancano. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi. Untrame dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Undal 5 al 9: Carmen scopre la verità sconvolgente sulla morte di sua madreUn: Trame delledal 22 al 26 ...

Bonaiuti aveva infatti chiesto che sull'fronte al posto dei commensali ci fosse un ... disse: 'Bene, prepariamo l' intervento per l' assemblea degli industriali dia Parma'. Si fecero ...2 Il mondo del calcio piange la scomparsa di Silvio Berlusconi . Il Milan più di ogniclub, i rossoneri hanno salutato con un commosso messaggio l'ex presidente: 'AC Milan ... 'sogneremo ...Condividi su: Un, la soap opera che ha appassionato il pubblico per oltre un anno, sta per concludersi con una settimana ricca di colpi di scena. Le storie delle amate Julia e Carmen si avvicinano al loro ...

Un Altro Domani Anticipazioni 12 giugno 2023: Ventura è furioso! ComingSoon.it

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Previsto per domani, alle 17:30, un incontro tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e l'Italia Under 20 di Nunziata al ritorno dall'Argentina dopo la finale persa contro ...Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...