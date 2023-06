Un altro domani | anticipazioni di lunedì 12 giugno 2023

È proprio unlinguaggio, quello della segretaria, identico a quello di Bersani, Speranza, ...in grado al massimo di fare qualche occasionale controcanto al messaggio di Elly Schlein e da...Anche perché non possiamo unspiegare agli ucraini che pensavano di entrare in una realtà ... L'grande tema che la guerra in Ucraina ha posto è il tema dell'Unione della Difesa. Quali sono ...Djokovic, chetornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, ... Sul 4 - 4 40 - 40 finisce anche per terra, e anche questo è tutt'che usuale. Evidentemente un po' ...

Un Altro Domani Anticipazioni 12 giugno 2023: Ventura è furioso! ComingSoon.it

Domani alle 16 si terrà l’inaugurazione dello Sportello di Comunità presso la sede del Quartiere Rubicone a Calisese, in via Primo Suzzi. Lo Sportello di Comunità rappresenta un importante punto di ri ...Con: Laura Ledesma, Amparo Piñero, Cristina de Inza, Sebastiàn Haro, Sebastiàn Haro, Oliver Ruano, Aida de la Cruz, Ivan Mendes, Miguel Brocca, Jon Lopez, Barbara ...