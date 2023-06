ULTIM’ORA – Muore Silvio Berlusconi | il patron del Monza aveva 86 anni

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 giugno 2023)è morto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente del, nonché leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset è deceduto all’età di 86era tornato in ospedale lo scorso venerdì, in seguito ad un lungo ricovero di 45 giorni. Il suo ritorno in ospedale era stato causato da una polmonite e da una forma di leucemia. Secondo quanto riferito da ANSA, i familiari sono accorsi in ospedale intorno alle 9:30 di stamattina, dove si era già recata Marta Fascina. La situazione sarebbe precipitata nelle ultime ore e le condizioni sono peggiorate sempre di più.