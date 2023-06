ULTIM’ORA – Decisione presa sul futuro di Mbappè | “PSG già informato”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Indiscrezione dell’ultima ora riporta che il fuoriclasse francese Kylian Mbappé avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con il club. La stagione calcistica, con la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, è giunta al termine ed ora inevitabilmente assisteremo a 3 mesi pieni zeppi di notizie riguardanti il calciomercato con indiscrezioni e voci sui possibili trasferimenti in Italia e all’estero. Il calciomercato, per alcuni top club europei, sarà fondamentale per andare alla ricerca della vittoria della Champions League che per alcuni club, come ad esempio il Paris-Saint-Germain, è diventata una vera e propria ossessione.PSG – ANSA – rompipallone.itLashock del fuoriclasse Proprio il club francese ha ricevuto una notizia a dir poco spiacevole dal suo giocatore più forte in rosa, e forse attualmente il più forte ...