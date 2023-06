Ultime Notizie – “Vicini alla famiglia | con la sua morte si chiude un’epoca”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Di frontescomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con ladi Silvio Berlusconi si. Tutto ci ha divisi e ci divide dsua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione