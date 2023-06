Ultime Notizie – Usa | 14enne afroamericano ucciso dalla polizia in Colorado | diffuso video

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ladi Aurora, in, hail, ripresobody cam, in cui si vede un agente che spara a Jor’Dell Richardson, undi 14 anni. Il ragazzo, colpito all’addome, è morto dopo essere stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. L’agente gli ha sparato durante un inseguimento dopo che Richardson, insieme ad altri ragazzi, era uscito correndo da un negozio dove, questa è l’accusa, aveva commesso un furto. Una commissione d’inchiesta sta indagando sull’accaduto. Nel filmato si sentono gli agenti che urlano al ragazzo di fermarsi e poi, a un certo punto, il giovane viene immobilizzato da un agente di, James Snapp, che lo tiene a terra. “Fermati per favore, mi hai preso”, dice il ragazzo. Arriva poi un secondo ...

Ha massacrato il figlio a coltellate nel suo appartamento, poi - preso dal rimorso e dalla disperazione - si è allontanato a bordo della sua auto, dirigendosi verso il cimitero: qui ha impugnato una ...L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha chiesto un accesso più ampio intorno alla centrale nucleare per verifiche. Il leader nordcoreano Kim Jong - un ha espresso 'pieno sostegno e ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga nel Donetsk. Sono 3 i villaggi liberati Il Sole 24 ORE

PESCARA Avviso di garanzia per il presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri per finanziamento illecito politico elettorale: Sospiri era stato candidato alle ultime ...