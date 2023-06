Ultime Notizie – Ucraina | Kim Jong-un scrive a Putin | “Piena solidarietà e sostegno”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il presidente della Corea del Nord Kim-un ha offerto il suo ”pieno” alla Russia in una lettera inviata al presidente russo Vladimir. Come riferisce Kcna, Kim ha promesso di ”dare la mano” ae di ”rafforzare la cooperazione strategica” per rispondere ”al desiderio comune dei popoli dei due Paesi” di raggiungere l’obiettivo di costruire ”un Paese più potente”. Kim, si legge nel messaggio pubblicato da Kcna, ha detto ache “la giustizia vincerà sicuramente e il popolo russo continuerà ad aggiungere gloria alla storia della vittoria”. Il leader nordcoreano ha quindi puntato il dito contro quella che ha definito ”la politica egemonica” e la ”prepotenza degli Stati Uniti e dell’Occidente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

La guerra in Ucraina è arrivata al 474esimo giorno . Procede la contoffensiva ucraina. Nel frattempo il leader nordcoreano Kim Jong - un ha espresso "pieno sostegno e solidarietà" a Mosca e la volontà ...'Per me questo con Articolo 1 è un ricongiungimento familiare' dice Elly Schlein - la segretaria del Pd - a Ponticelli nella ex Whirlpool. La nuova chiesa della sinistra e un Pd più rosso ripartono da ...Nelle24 ore si sono svolti 35 scontri di combattimento sul tratto di fronte indicato'. Nella giornata di domenica 11 giugno l'esercito di Volodymyr Zelensky è riuscito a riconquistare tre ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga nel Donetsk. Sono 3 i villaggi liberati Il Sole 24 ORE

Frasi dall'inequivocabile contenuto sessista. Apprezzamenti espliciti scritti in mail private che però, inavvertitamente, sono state lasciate visibili sullo schermo condiviso a tutti ...Le tensioni continuano a sentirsi tra i naufraghi e la vita in alcune circostanze diventa insostenibile. Così è stato negli ultimi giorni per Helena Prestes, ma grazie a Marco Mazzoli la ragazza è ...