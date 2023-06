Ultime Notizie – tra fedelissimi resta grande tessitore Gianni Letta

Ha tentato due volte il gesto estremo. Per il troppo dolore o per un senso di colpa che potrebbe aprire a nuove piste investigative. Colpo di scena nel caso di Kataleya, la bimba peruviana scomparsa ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova a llerta meteo di colore Giallo valido dalle 14 alle 21 di oggi, lunedì 12 giugno su tutta la Campania . Anche oggi saranno possibili ...È a Napoli in vacanza da un po', ma nel frattempo pianifica il suo futuro. Dries Mertens annuncia da Napoli il rinnovo: l'ex attaccante azzurro resterà in Turchia anche il prossimo anno, con la maglia ...

Silvio Berlusconi è morto. Mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo. LIVE Sky Tg24

"Fin da subito Putin capì quanto strategica potesse essere la stretta relazione con un Paese occidentale. Un cavallo di Troia" ...MeteoWeb Il tribunale vaticano ha condannato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si incollarono alla statua del Laocoonte all’interno dei musei Vatic ...