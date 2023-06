Ultime Notizie – Torino | bimba di 2 anni precipita da terzo piano | è grave

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita diunadi poco più di dueta daldi un stabile del quartiere San Donato a. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La piccola, di origini straniere, nella caduta avrebbe riportato importanti traumi al cranio, al torace e all’addome e ora si trova ricoverata in rianimazione. Per far luce sulle cause della caduta, sono al lavoro gli agenti della polizia, subito intervenuti sul posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione