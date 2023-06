Ultime Notizie – Silvio immortalato in tanti film

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da ‘Il Caimano’ di Nanni Moretti a ‘Loro’ di Paolo Sorrentino la storia politica e imprenditoriale diBerlusconi ha ispirato diversi, molti di metacinema, e molti documentari e non solo in Italia. Il primo in ordine di tempo è ‘Citizen Berlusconi (il presidente e la stampa)’, un documentario del 2003, diretto da Andrea Cairola e Susan Gray. Si tratta di un’inchiesta giornalistica, che analizza in maniera approfondita e documentata l’ascesa diBerlusconi dal monopolio della televisione commerciale al vertice del governo italiano. Il documentario è stato trasmesso per la prima volta nell’estate 2003 dall’emittente televisiva pubblica statunitense PBS e poi da altre emittenti americane ed europee, ma mai da una tv generalista in Italia. È datato invece 2005 ‘Bye Bye Berlusconi!’, ildi satira ...