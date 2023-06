Ultime Notizie – Silvio Berlusconi è morto | ?aveva 86 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, era ricoverato da venerdì all’ospedale san Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”.?Il leader di Forza Italia, 86, era ricoverato da venerdì all’ospedale san Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”. Questa mattina i figli Marina, Piere gli altri sono arrivati nella struttura dopo essere stati chiamati urgentemente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione