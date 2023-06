Ultime Notizie Serie A | il Cagliari torna in Serie A | Verona salvo | retrocede lo Spezia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ilin A: 0-1 al San Nicola, Pavoletti spegne i sogni del Bari IlinA dopo una stagione di purgatorio: il gol di Pavoletti spegne i sogni promozione del Bari.1-3: si salvano i gialloblù, i ligurino in1-3: i gialloblù vincono lo spareggio per la salvezza e restano inA, costringendo i liguri are in B Roma, Wijnaldum ...