Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 17 | 10

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno verdura torniamo sulla morte di Silvio Berlusconi fondatore è leader di Forza Italia ex presidente di Mediaset del Milan aveva 86 anni l’ex premier è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele Milano da venerdì scorso 9 giugno per accertamenti programmati legati alla leucemia di cui soffriva da 2 anni questa mattina tutti i figli tranne l’ultimo genitori Luigi sono Accorsi nel nosocomio in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni la salma dell’ex premier deceduto questa mattina sarà trasferita nella residenza di Arcore la camera ardente Sara allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani il sindaco di Milano Giuseppe sala avevo offerto la sua famiglia la sala Alessi i funerali di Stato di Berlusconi si svolgeranno mercoledì ...