Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 15 | 10

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale lunedì 12 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno il lutto nel mondo della politica dello spettacolo della televisione Silvio Berlusconi è morto il fondatore è leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan aveva 86 anni era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da venerdì scorso 9 giugno per accertamenti programmati legati alla leucemia di cui soffriva da 2 anni questa mattina tutti i figli tranne l’ultimo genito Luigi sono a Como in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni la salma dell’ex premier deceduto questa mattina sarà trasferita nella residenza di Arcore la camera ardente Sara allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani il sindaco di Milano Giuseppe sala avevo offerta la sua famiglia la sala Alessi i funerali di Stato di Berlusconi si svolgeranno ...

