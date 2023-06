Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 14 | 10

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Berlusconi è morto il leader azzurro è morto 86 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia mielomonocitica cronica patologia da cui è affetto da due anni il primo ricovero era venuto lo scherzo 5 Apri il primo ricovero era avvenuto lo scorso 5 aprile ed era durato 45 giorni di cui 12 trasporti in terapia intensiva Silvio Berlusconi si era recato nuovamente nel nosocomio Milanese il 9 giugno per accertamenti già programmati la notizia della morte di Berlusconi è protagonista sulle testate di tutto il mondo le altrele forze ucraine hanno liberato 4 villaggi nel donex almeno uno strategico i soldati ucraini fanno sapere di essere riusciti a catturare anche dei militari russi secondo la Wagner sono avanzati di 7 km un portavoce delle forze ...

... del chief technology officer di OpenAI e persino di Peter SchiffNellesettimane, alcuni scammer hanno violato più di otto account Twitter di figure di spicco nel settore delle ...Un rapporto che da professionale è diventato molto di più nel corso degli anni. Non trattiene le lacrime, Emilio Fede , quando ricorda Silvio Berlusconi : 'Due fratelli: io e lui eravamo come fratelli'...Il fondatore di Forza Italia è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele venerdì 9 giugno , dopo meno di un mese dalledimissioni, per condurre alcuni accertamenti . La situazione, però, è ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga nel Donetsk. Sono 3 i villaggi liberati Il Sole 24 ORE

F1 Spa Zandvoort – Nonostante le voci delle ultime settimane, dettate dall’interesse di diversi nuovi mercati verso la Formula 1, gli organizzatori dei GP di Spa (Belgio) e Zandvoort (Olanda) non ...Potrebbe essere stata la prima edizione di una nuova storia, ma di sicuro è stata l'ultima per due categorie: LMP2 e GTE. Con le dovute differenze. Diciamo che a Le Mans non vedremo più un griglia ...