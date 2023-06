Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) Berlusconi è morto si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano accanto a lui i figli Eleonora Barbara Marina e Piersilvio il fratello Paolo ricoverato da venerdì nelleore si era aggravato aveva 86 anni notte di terrore a Nola Napoli dove In piazza Duomo giovani a bordo di una camera iniziata sfrecciare tra i tanti ragazzi della Movida locale seminando il panico pare si è sfogato così dopo aver litigato con la fidanzata Quindi investito diverse persone e si è allontanato dal centro della città tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano è rimasto coinvolto in un incidente stradale cavolo detto sì almeno sette ragazzi sono finiti in ospedale Alcuni di loro sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita il giovane è stato ...