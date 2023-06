Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita è morto Silvio Berlusconi addio al leader di Forza Italia l’ex premier è ricoverato da venerdì per accertamenti programmati per la sua patologia ematologica rimarrai sempre con noi Buon viaggio presidente il commosso saluto di Daniela Santanchè sui social per la morte di Silvio Berlusconi la ministra anche è corredato il messaggio di cordoglio con una foto in cui è assieme al Cavaliere passata la seconda notte senza averedi cara la bambina di 5 anni di origine peruviana di cui si sono perse le tracce poco dopo le 13 di sabato 10 giugno a Firenze ieri la telefonata di un uomo a un’amica scambiato per la mamma a cui veniva detto tua figlia e con me si ritiene che sia stata fatta da un mitomane anche se rimane una pista che stiamo battendo Così il ...