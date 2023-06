Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura è morto Silvio Berlusconi l’addio al leader di Forza Italia l’ex premier 86 anni era ricoverato da venerdì al San Raffaele per la leucemia cronica di cui soffriva le sue condizioni si erano aggravate questa mattina e Ben ritrovati da Francesco Vitale è passata la seconda notte senza averedi Cata la bambina di 5 anni di origine peruviana di cui si sono perse le tracce poco dopo le 13 di sabato 10 giugno a Firenze alle ricerche da parte delle forze dell’ordine si sono aggiunte quelle portate avanti le volontari coordinati dalla protezione civile per non lasciare alcuna intentata sono stati spesi anche lungo il fiume Mignone che scorre nelle vicinanze della Spa Lextel occupato Dov’è la piccola viveva con la madre Caterina Alvarez e il ...