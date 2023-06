Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio agenzia internazionale per l’energia atomica ha chiesto un accesso più ampio intorno alla centrale nucleare di Zaffiri già per verificare una discrepanza significativa nei dati sul livello dell’acqua presso la diga di caco va utilizzata per raffreddare i reattori dell’impianto intanto sul campo le forze ucraino liberato tre villaggi nelle zone almeno uno ritenuto strategico di soldati ucraini fanno sapere di essere riusciti a catturare anche dei militari il secondo la Wagner sono avanzati di 67 km un portavoce delle forze ucraine informa che i russi hanno fatto saltare un’altra dica proprio nel Don il Ministero della Difesa di Mosca afferma che la Russia ha respinto un attacco contro una nave da guerra nel Mar Nero controlli di Kiev sui rifugi antieri oltre il ...