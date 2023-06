Ultime Notizie Roma del 12-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023)dailynews radiogiornale lunedì 12 giugno Buongiorno da Francesco Vitale in studio Bisogna lavorare insieme per capovolgere la clessidra senza condizioni adicta alla Tunisia in Fondo Monetario deve rivedere le sue ricette dopodiché si potrà arrivare a una soluzione perché da un prestito il visino raccoglieranno altro che più povertà l’ho detto il presidente che S6 Edge parlando dei negoziati in occasione sottolinea una nota della Presidenza tunisina dell’incontro a Cartagine con meloni von der leyen e le soluzioni non possono essere di victa te quelle tradizionali porteranno solo un ulteriore aggravamento delle condizioni sociali danneggeranno la Tunisia è la regione ha aggiunto il leader nordcoreano Kim hongjoong ha espresso pieno sostegno e solidarietà e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia nel suo messaggio di Congratulazioni ...