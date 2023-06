Ultime Notizie – Roccella | ‘per tanto tempo presenza donne sottovalutata | va valorizzata’

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Quella di oggi è un’iniziativa apprezzabile che dura da molto, 21 anni. Perladellenelle scienze è stata sempree trascurata. Le pari opportunità devono partire da una riscoperta della forza dellein tutti gli ambiti e nella storia. E quindi premiare lein questo ambito, nelle stem, rivalutarle e promuoverle è fondamentale per il futuro. Può essere un modo per stimolare la consapevolezza delledi sapere fare tutto, le materie scientifiche come tutto il resto”. Così in un video messaggio la ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Eugenia, è intervenuta a ‘For Women in Science’ presso il Museo della Scienza di Milano Adnkronos, ENTD, ...

Verso le 5,30 i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in un distributore di carburanti a via della Villa romana tra Barra e Ponticelli per la segnalazione di un forte boato . Da ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova a llerta meteo di colore Giallo valido dalle 14 alle 21 di oggi, lunedì 12 giugno su tutta la Campania . Anche oggi saranno possibili ...... la bimba peruviana di 5 anni di cui non si hannoda sabato scorso. 2023 - 06 - 12 09:27:03 ... Con quelli del 'terzo piano' lescintille ci sarebbero state un paio di settimane fa. 'Erano ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga nel Donetsk. Sono 3 i villaggi liberati Il Sole 24 ORE

Non solo telecamere e giornalisti ma anche sostenitori e curiosi sono arrivati fuori dall'ingresso di via Olgettina 60 dell'ospedale San Raffaele di Milano, dopo la notizia della morte di Silvio Berlu ...Wilfried Zaha è diventato un obiettivo della Roma. Ex attaccante del Crystal Palace lascerà gli inglesi dopo nove stagioni a parametro zero. Un’occasione che Tiago ...