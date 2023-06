Ultime Notizie – “Profondo dolore | ha scritto pagine significative nostra storia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scriveredella”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte nel giorno della morte del fondatore di Forza Italia. Berlusconi, ricorda Conte, “ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento ditengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione