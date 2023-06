Ultime Notizie – “L’Italia piange | ha fatto la storia in questo Paese”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Silvio Berlusconi”, morto oggi all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato, “halain. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggiinsieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. “A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi hascendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Leriferivano che l'ex premier aveva trascorso una notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria, ma il peggioramento della mattinata ha complicato la situazione fino alla ...

Silvio Berlusconi è morto Corriere della Sera

La Juventus non ha centrato la finale di Europa League ed è arrivata settima in Serie A, il Borussia Dortmund ha perso il campionato all'ultima giornata, pareggiando in casa contro il Mainz e ...SANT'ANTIMO - - Dopo aver visto il corpo crivellato di colpi del cognato Luigi Cammisa, sospettando che potesse accadere qualcosa di simile anche alla moglie Maria Brigida, ha fatto di tutto per prote ...