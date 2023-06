Ultime Notizie – E’ morto Berlusconi | il trentennio azzurro dalla da discesa in campo

(Di lunedì 12 giugno 2023) “L’Italia è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti…”. E’ il 26 gennaio del ’94 quando Silvio-scomparso oggi al San Raffaele di Milano- annuncia la sua ‘in’ con un video di 9 minuti, pre-registrato ad Arcore, e inviato in cassetta a tutte le tv nazionali e private. Il messaggio, che viene trasmesso integralmente da Retequattro e Italia 1, in un’ampia sintesi da Canale 5, in forma stringata dai tg della Rai, sancisce l’inizio della lunga storia politica di un imprenditore di successo, nato a Milano il 29 settembre del ’36, primo di tre figli (la sorella Maria Antonietta è scomparsa nel 2009, Paolo il minore). Molto legato alla famiglia (il padre Luigi era direttore generale della Banca Rasini), in particolare alla madre Rosa Bossi (casalinga dopo una breve esperienza da ...

Berlusconi è morto all'ospedale San Raffaele di Milano 2023 - 06 - 12 11:09:12 Letta: "Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese" 'Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa ...

BELFORTE DEL CHIENTI - Questa mattina intorno alle 7.00 un camion del Cosmari che transitava tra Camporotondo di Fiastrone e Belforte del Chienti per la raccolta del cartone, per cause in ...(Agenzia Vista) L'ultima apparizione in video di Silvio Berlusconi risale all'appello al voto per le amministrative. Il video girato dall'ospedale San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...