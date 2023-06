Ultime Notizie – cosa sono | per chi si celebrano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lutto nazionale e funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni. Ma a chi spettano le esequie di Stato? Quando si? Il tema diventa d’attualità, su web e social. Come si legge sul sito del governo, le esequie di Stato spettano ai presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Posinoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei ministri, a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell’adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.prevede la cerimonia La ufficialità della cerimonia funebre prevede: il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo ...