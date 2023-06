Ultime Notizie – “Caro presidente le chiedo scusa”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “, lema non trovo le parole. Io e lei ci siamo capiti“. Così su Twitter Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier Silvio Berlusconi morto oggi al San Raffaele di Milano, postando una foto che lo ritrae insieme aldi Forza Italia. “Non ho niente da dire. Non è giornata”, ha poi detto Zangrillo arrivato a piedi a Villa San Martino, ad Arcore, dove si trova il feretro del leader di Forza Italia.,Lema non trovo le parole.Io e Lei ci siamo capiti. pic.twitter.com/FSVLbQdtit — Alberto Zangrillo (@azangrillo) June 12, 2023 Nel 2006 Berlusconi venne operato al menisco dal prof Marc Martens in una clinica belga. E già allora al suo fianco c’era Alberto ...

Silvio Berlusconi è morto. Mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo. LIVE Sky Tg24

Juventus, arriva il punto di svolta per il mercato e per il centrocampo: il nome nuovo a centrocampo arriva dalla Ligue 1 francese ...È stato un rapporto decisamente tormentato quello tra Silvio Berlusconi e le donne. In fondo - spiega chi gli è stato vicino in questi anni - rappresenta la metafora di una vita ...