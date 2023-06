Ultime Notizie – Berlusconi | quel sogno di vivere 150 anni condiviso con don Verzè

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Il San Raffaele e donvogliono portare la vita media a 120. Si tratta però di vita media. Io e donpuntiamo a30di più, ad arrivare a 150e mi sto convincendo che questo progetto, come tuttili di don, sia realizzabile”. Silviosorridendo commentava così, nel marzo 2010, un progetto dell’ospedale San Raffaele, allora guidato da don Luigi Maria, lasciando trasparire di tenere particolarmente aldella longevità, di una vita da Matusalemme, che era uno dei chiodi fissi anche del sacerdote fondatore dell’Irccs di via Olgettina a Milano, dove per tante volte nel corso della sua vita l’ex premier si è curato e dove si è spento all’età di ...

Le Borse europee ritrovano la strada dei rialzi, dopo lesedute negative. Gli investitori attendono il dato sull'inflazione negli Stati Uniti di domani e le decisioni sui tassi da parte di Fed e Bce. Poco mossi i titoli di Stato mentre sul fronte ...Tendenza: da giovedì ciclone in spostamento verso Est,note instabili al Sud, soleggiato e via via più caldo invece sul resto dei settori. .'È una grande perdita , di una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana degli ultimi trent'anni. Era anche molto legato alla città di Napoli. Con lui avevo un ...

Giusto tre anni fa, a fine giugno del 2020, Silvio Berlusconi morto oggi aveva detto addio a palazzo Grazioli, sua residenza romana e storica sede di Forza Italia (per ...È morto Silvio Berlusconi. All'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì scorso Silvio Berlusconi. Il leader di Fratelli d'Italia aveva ...