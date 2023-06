Ultime Notizie – ‘Berlusconi liquidato’ | la foto choc nella lista dei nemici di Kiev

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ladi Silvio Berlusconi e la sovrascritta in cirillico ‘. E’ questo quanto oggi compare nelle pagine di Myrotvoretz, il sito considerato vicino ai servizi dell’Ucraina che aggiorna unadi proscrizione,quale vengono resi pubblici i nomi e i dati di politici, giornalisti e personaggi pubblici di tutto il mondo, consideratidi, per il presunto appoggio a Putin. Oggi spunta la scritta rossa ‘sulladi Silvio Berlusconi, che finì nel mirino dei nazionalisti per la sua trasferta in Crimea nel 2015 assieme a Putin, una visita che venne vista come una legittimazione di fatto dell’occupazione russa, in seguito al quale fu dichiarato persona indesiderata a. Nelle liste finirono anche ...