Ultime Notizie – Berlusconi | da Merkel a Putin | la diplomazia del cucù tra gaffe e battute

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dalla ‘special relationship’ con Vladimiral ‘giro in piazzetta’ a Porto Rotondo in Sardegna insieme a Tony Blair e signora, con tanto di bandana. Dal feeling con Muhammar Gheddafi, alla freddezza con Angelae Nicolas Sarkozy, massimi interpreti del gelo europeo che alla fine del 2011 spinse ilquater alle dimissioni per cedere il posto all’esecutivo tecnico di Mario Monti. Fino all’ultima ‘ossessione’, la Cina, considerata un ”pericolo per il mondo intero”, ”che dovrebbe far paura a tutti”, perché ”da anni sta portando avanti un progetto commerciale, ma anche politico e militare, di carattere egemonico”. In oltre vent’anni di attività politica Silvio-scomparso oggi al San Raffaele di Milano- nel bene e nel male, è stato in primo piano non solo in Italia, ma anche all’estero. La ...