Ultime Notizie – “Assoluto protagonista | amato per umanità e carisma”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi,della vita pubblica italiana degli ultimi cinquanta anni. Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è statoda milioni di italiani per la suae il suo. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze”. Così Mario Draghi sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione