Ufficializzata l’area tecnica dell’Avellino | ecco tutti i dettagli

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOra è ufficiale. Giorgio Perinetti è il di nuovo direttore deldell’Us Avellino 1912.la nota ufficiale del club irpino: “ L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver affidato l’incarico di direttore dela Giorgio Perinetti sottoscrivendo un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2025. Perinetti si avvarrà della collaborazione del direttore sportivo Luigi Condò e del responsabile delscouting Pierfrancesco Strano. A loro, da parte del club, un caloroso benvenuto in Irpinia”. Al via l’era Perinetti, l’Avellino ora riaccende i motori L'articolo proviene da Anteprima24.it.

