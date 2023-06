Ufc 2023 | Marvin Vettori vs Jared Cannonier in tv | programma | orario e streaming

(Di lunedì 12 giugno 2023)contronella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. Allo Ufc Apex di Las Vegas il fighter italiano è pronto a tornare sull’ottagono più famoso per continuare la sua scalata verso la nuova chance mondiale nella divisione dei pesi medi. L’evento Ufc Fight Night inizierà alle 04:00 del mattino di domenic 18 giugno, mentre l’incontro principale che vedrà protagonistiandrà in scena intorno alle 06:00. La vittoria di marzocontro Roman Dolidze ha permesso adi rilanciarsi dopo la sconfitta contro Robert Whittaker. Adesso sul suo cammino c’è un altro osso duro della categoria:, numero 4 del ranking (è terzo), 39 anni ...

Due pugni violentissimi, l'uomo che indossa il costume finisce all'ospedale Conor McGregor stende la mascotte dei Miami Heat e la manda in ospedale. L'ex fighter dell'è stato protagonista di un episodio incredibile durante gara 4 delle finali Nba, giocata venerdì a Miami e vinta dai Denver Nuggets, che conducono la serie per 3 - 1. In una gag con la mascotte ...C inture e guantini al centro della gabbia. La leonessa ha detto "Basta". Amanda Nunes ha annunciato il ritiro dalle arti marziali miste dopo la difesa del titolo dei pesi gallo nel main event di289, contro Irene Aldana."And Still forever! Double champion for life". Ancora e per sempre, doppia campionessa a vita. La lottatrice brasiliana ha salutato il circuito dopo aver segnato un'era. ...Guardiola fa un altro treble: Lukaku sbaglia tutto e il Manchester City vince la Champions League Il lottatore di, ritiratosi dopo il terribile infortunio alla tibia del 10 luglio 2021, non è ...

La 35enne brasiliana potrebbe decidere di diventare una star della Wwe. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 10 GIUGNO: (RL) Amanda Nunes del Brasile batte Irene Altana del Messico in una lotta per il titolo dei pesi gallo femminile ...