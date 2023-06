Ucraina | la controffensiva avanza Allerta per livello acqua Zaporizhzhia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Liberati dalle truppe di Kiev tre villaggi lungo il fiume Mokri Yaly. Aiea chiede accesso alla centrale nucleare Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha chiesto di poter accedere alla centrale nucleare di, la più grande dell’Europa nel sud dell’, per verificare i livelli dell’dopo l’attacco contro la diga di Nova Kakhovka. La diga era utilizzata per raffreddare i reattori della centrale died è stata segnalata “una discrepanza significativa” nei dati sui livelli dell’. Quando ildell’è inferiore a 12,7 metri, le pompe non possono prelevare l’dal serbatoio e trasportarla all’impianto. “E’ possibile che questa discrepanza nei ...

9.10,libero quarto villaggio Donetsk I marines di Odessa hanno annunciato di aver liberato il villaggio di Storozhevoe,nel Donetsk, nell'ambito della. Lo riporta Unian. "Come risultato dello sgombero dell'insediamento, una cinquantina di russi sono stati uccisi e quattro sono stati fatti prigionieri. Oggi la nostra bandiera ...Fonti militari hanno riferito che però questa mossa 'non influisce sullain direzione di Tavriyske, nell'oblast di Kherson'. 12 giu 00:28 Zuppi: "Il rischio nucleare deve farci ...AGI - L'ha annunciato domenica la riconquista di tre villaggi nella regione orientale di Donetsk. Sono i primi successi ottenuti in seguito alle 'azioni di' annunciate dal presidente ...

(Adnkronos) – Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha chiesto di poter accedere alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande de ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 474. Dopo quella di Nova Kakhova, Kiev afferma che l'esercito russo ha fatto saltare in aria una diga sul fiume Mokry Yaly, nel Donetsk, per rallentare la controf ...