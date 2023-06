Ucraina | distrutta un’altra diga da parte dei russi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) In, nella regione di Donetsk, l’esercito russo ha fatto saltare in aria unasul fiume Mokry Yaly. A denunciarlo sono gli ucraini, in particolare Valerii Shershen, portavoce delle Forze di Difesa del fronte di Tavria. Secondo quanto riferito si tratta di unasul fiume Mokri Yaly, nell’Oblast’ di Donetsk, la cui distruzione avrebbe causato inondazioni su entrambe le sponde del fiume. L’attacco si inserisce in una serie di raid mirati a compromettere le strutture idroelettriche per rallentare la controffensiva dell’. Attacco in, è un’emergenza umanitaria Evacuazione di residenti da Nova Kakhovka allagata- Photo Credits Avvenire.itUn altro attacco a unadopo la distruzione di quella di Kachovka. “Sul fiume Mokri Yaly, gli occupanti hanno fatto ...