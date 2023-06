Uccp San Giorgio del Sannio | l’ex sindaco Pepe | “L’Asl eviti la chiusura”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 1 minutoSandel(Bn) – “Si è diffuso in paese preoccupante allarme circa l’eventualedel Centro medicoin viale Manzoni. Si dice che il Centro ha superato la fase sperimentale e si dovrà ritornare al servizio medico che veniva svolto dagli operatori precedenti. La Cooperativa Samnium ha organizzato nel tempo una struttura esemplare di gestione della medicina di base, un servizio vero, autentico, come richiede la legge 883; Un servizio fatto bene per logistica, qualità delle prestazioni, per la disponibilità degli operatori e per la presenza costante dei pazienti”. Lo afferma in una nota il professore Mario, giàdi Sandel. “Così si fa medicina sul territorio – prosegue -. ...

...essere prorogata di almeno 90 giorni l'operatività dell' Unità complessa di cure primarie a... 'Preso atto della fine del progetto sperimentale denominato- spiega la coop - prevista per il 19 ...... specie nelle aree territoriali interne, di presidi territoriali funzionanti, come è quello diGiorgio del Sannio, e come dovrebbe essere in lungo e in largo sui territori del perimetro ...... Caramanico, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Salle,... giovedìScafa 8 - 14, venerdì 11 - 12 (gli orari potrebbero subire variazioni). Via S. Anatolia,...

Uccp San Giorgio del Sannio, l'ex sindaco Pepe: "L'Asl eviti la ... anteprima24.it

Potrebbe essere prorogata di almeno 90 giorni l'operatività dell'Unità complessa di cure primarie a San Giorgio del Sannio. La cooperativa «Samnium» in una ...In relazione al polverone sollevatosi intorno al centro ex Uccp di San Giorgio del Sannio, la Cooperativa Samnium sente il dovere morale di fare chiarezza con la seguente dichiarazione: “Preso atto de ...