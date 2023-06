(Di lunedì 12 giugno 2023) Bergamo. “Anselmo mi ha voluto bene, mi ha trattato come un figlio e in lui avevo trovato una figura paterna. Volevo confessare ciò che avevo fatto, ma non sono riuscito per la vergogna. Chiedo scusa alla famiglia Campa”. Hamadi El Makkaoui si commuove mentre rilascia spontanee dichiarazioni durante il processo a suo carico per l’omicidio dell’imprenditore Anselmo Campa, ucciso anel suo appartamento di Grumello del Monte il 19 aprile 2021. Il pubblico ministero Maria Esposito ha chiesto una condanna a 24per il 26enne. Un delitto consumato per futili e abbietti motivi secondo l’accusa: il giovane, che perera stato fidanzato con la figlia di Campa, si era recato a casa dell’imprenditore con l’intenzione di farsi riconsegnare del denaro, somme che il marocchino aveva versato per l’acquisto di un’auto datagli in uso ...

Monteforte Irpino . di Paola Iandolo Stamane è iniziata la perizia psichiatrica per il 24enne nigeriano dopo che era stato disposto il giudizio immediato per Robert Omo, finito in carcere con l'accusa ...Il testimone: l'assassino di Giulia litigava con l'amante Troppi femminicidi in Italia, in cinque mesi47 donne - Prese ala moglie: 6 anni di carcere. È stato trovato, in un'area ...Monteforte Irpino . di Paola Iandoloil commerciante cinese Gao Yuancheng e ferì gravemente Tsankov Krasimir Petrov: accolta la richiesta avanzata dal suo difensore, Nicola D'Archi, di essere sottoposto alla perizia ...

Uccise a martellate il padre della ex fidanzata: il pm chiede 24 anni di carcere BergamoNews.it

Le dichiarazioni spontanee a processo prima delle conclusioni. Per la difesa non va riconosciuta l'aggravante dei futili motivi: «C'è stato un corto circuito mentale, ha convogliato la rabbia di una v ...I cadaveri di due coniugi, entrambi sui 65 anni, sono stati trovati a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. L'ipotesi è quella di ...