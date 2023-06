Uccide a coltellate il figlio e poi si spara un colpo alla testa

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe stato ucciso dal padre, che poi si è suicidato, il 54enne Giuseppe Basso, l’uomo trovato senza vita nella sua abitazione di Mariglianella, nel Napoletano. A queste conclusioni sarebbero arrivati gli investigatori dell’Arma che hanno trovato poco fa il cadavere del 79enne Telesforo Basso, padre di Giuseppe. I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno rinvenuto – nell’area antistante il cimitero – il cadavere dell’uomo, ritenuto il principale sospettato dell’omicidio del. Telesforo Basso si sarebbeto con una pistola all’interno della sua auto. Ancora non chiari i motivi che hanno portato al delitto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

