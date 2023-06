Ubs completa l' acquisizione di Credit Suisse L' acquisto lo scorso 19 marzo per 3 mld di franchi svizzeri

è intervenuta a metà dello scorso marzo per salvare il Credit Suisse, travolto da una crisi di fiducia che stava trasformandosi in una fuga di clienti. La banca è stata acquisita per soli 3 ...Nell'ambito del piano di salvataggio messo in atto dalle autorità svizzere il 19 marzo, l'Unione delle Banche Svizzere ha accettato di rilevare l'ex rivale per 3 miliardi di franchi svizzeri, dopo ...Nella lettera aperta, i vertici disottolineano la sua forte cultura aziendale e il suo approccio "conservativo" al rischio, precisando che non scenderà a "nessun compromesso". Il CEO di, ...

Ubs completa l’acquisizione di Credit Suisse Il Sole 24 ORE

Ubs prevede di completare l'acquisizione del Credit Suisse già il 12 giugno, dando vita a un gigantesco istituto bancario svizzero con un bilancio di 1.600 miliardi di dollari dopo il… Leggi ...Ubs prevede di completare l'acquisizione del Credit Suisse già il 12 giugno, dando vita a un gigantesco istituto bancario svizzero con un bilancio di 1.600 miliardi di dollari dopo il… Leggi ...