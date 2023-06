Ubs | acquisizione Credit Suisse completata | inizia nuovo capitolo storico

ha formalizzato l'di Credit Suisse , disposta nell'ambito del piano di salvataggio della banca svizzera, lo scorso marzo. Ne ha dato notizia la stessa banca svizzera, in una lettera ...ha formalizzato l'di Credit Suisse , disposta nell'ambito del piano di salvataggio della banca svizzera, lo scorso marzo. Ne ha dato notizia la stessa banca svizzera, in una lettera ...ha completato l'di Credit Suisse. In una lettera pubblicata oggi il Ceo Sergio Ermotti e il presidente Colm Kelleher, affermano di aver "concluso l'legale del Credit ...

Milano, 12 giu. (askanews) - Ubs ha completato l'acquisizione dell'ex rivale Credit Suisse, realizzando la più grande fusione bancaria dal 2008 ...Ubs group ha completato l'operazione di acquisizione dell'ex rivale Credit Suisse group, siglando la più grande fusione nel settore bancario dalla crisi finanziaria del 2008 e creando un "titano globa ...