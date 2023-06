Tuttosport – Serie A | ecco le venti squadre del campionato 2023 2024

Il Verona si salva e resta inA . Nello spareggio salvezza giocato a Reggio Emilia i veneti hanno battuto 3 - 1 lo Spezia garantendosi quindi la permanenza nella massimamentre i liguri retrocedono inB . I gol tutti nel primo tempo: per l'Hellas doppietta di Ngonge e rete di Faraoni (espulso nel secondo tempo), di Ampadu il momentaneo 1 - 1 dello Spezia. ..." Le persone intelligenti che riconoscono i propri errori sono sempre benvenute. Penso che sia giusto e intelligente da parte loro lasciare la cosiddetta non - così - Super League. Non c'è futuro lì, ...Commenta per primo Marcos Acuña , laterale sinistro del Siviglia, è uno degli obiettivi del Torino. Come scrive il quotidiano, non c'è solamente la formazione granata sulle tracce del laterale mancino del Siviglia. L'argentino è seguito infatti anche da Milan e Lazio, oltre a essere stato proposto pure alla ...

Serie A, ecco le venti squadre del campionato 2023/2024 Tuttosport

La salvezza dell'Hellas Verona e la retrocessione dello Spezia, la promozione del Cagliarli e tanto mercato. Questi i temi principali delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola lunedì 12 gi ...Con il successo del Cagliari nella finale dei playoff e la sconfitta dello Spezia contro il Verona si è delineata la struttura del prossimo campionato ...