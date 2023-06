Tutti i debiti che il mondo della moda ha con il Cav.

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ne avesse comprate anche solo poche decine e non centinaia, come infatti faceva per i suoi regali di Natale, le cravatte di Maurizio Marinella, e quella sua raffinata bottega a due passi da Castel Dell’Ovo, avrebbero comunque un debito eterno nei confronti di Silvio Berlusconi. Come la sartoria milanese Caraceni, come le camicie di Siniscalchi. Nomi da cumenda arrivato, da imprenditore che ha fatto i danée, che il grande pubblico non conosceva prima dell’avvento del Cav. e dell’èrarivista Capital letta in religioso silenzio dopo anni di eskimo e loden, gli anniMilano da bere e del vestito sotto il quale c’era niente perché quando la superficie diventa sostanza e denaro e attività che fattura migliaia di miliardi di lire e poi miliardi di euro, il brand conta moltissimo. Il brand, anzi, è tutto. Arriverà il momento in cui si lavorerà a ...