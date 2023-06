Tutte le donne di Silvio | dalla devozione per mamma Rosa al matrimonio simbolico con Marta Fascina

Dopo 15 anni, quando torna libera e dopole manipolazioni che ha subito, dopole cose successe, adesso viene messa sotto una lente di ingrandimento e raccontate la sua storia al posto suo...Sarà un sabato dedicato alequello che si prepara a Porto Ceresio, con una serie di iniziative organizzate dal Comune e dalla Biblioteca che toccanoil mondo femminile. L'appuntamento è per sabato 17 giugno .... sulla base dell'eccellenza riconosciuta ai loro progetti in tutti i campi della scienza e della tecnologia: "Vogliamo dare alelo spazio che meritano, anche grazie all'impegno di ...

Tutte le donne del Presidente, ecco gli amori (ufficiali) nella vita di ... IL GIORNO

Caro Silvio, tutta la mia umana pietà per te, come sempre per chi se ne va, ma ci vorrà tempo, per scrostare certi strati di vernice tossica – sebbene ...A poche ore dalla vicenda, l'ex tronista veneto di Uomini e Donne, aveva esternato il suo disappunto per il trattamento ricevuto dal reality promettendo di raccontare tutta la verità appena possibile.