Tunisia | Tajani | ' vogliamo buone soluzioni | dobbiamo essere pragmatici'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Washington, 12 giu. (Adnkronos) - "per laun accordo, ma". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioal termine dell'incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "lavorare passo a passo per la stabilità della, per le riforme, la stabilità, perché è cruciale, come la Libia, per la stabilità della regione del Mediterraneo. E' fondamentale anche per contrastare l'immigrazione illegale", ha aggiunto

... per arrivare in quella data con un memorandum già siglato tra l'Unione e la'. E per ... Previsto in settimana un incontro bilaterale tra il ministro degli Esteri Antonioe la direttrice ...Roma, inoltre, è pronta ad accogliere una conferenza internazionale su migrazione e sviluppo sulla. Intanto, il ministro degli Esteri, Antonio, è volato a Washington, dove incontrerà ...Il rispetto della libertà di espressione e dei diritti umani, rimarcava Washington, "è essenziale per i rapporti tra Usa e". A, quindi, toccherà ancora una volta il compito di smussare ...

Tajani sui cadaveri di migranti in Tunisia: “A Sfax foto orribili. Per questo servono aiuti, il Paese non può… la Repubblica

Washington, 12 giu. (Adnkronos) – “Vogliamo buone soluzioni per la Tunisia, vogliamo un accordo, ma dobbiamo essere pragmatici”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al t ...La presidente della Commissione europea "addolorata per la notizia". Silvio Berlusconi “ha guidato l’Italia in un momento di transizione politica e da allora ha continuato a plasmare il suo… Leggi ...