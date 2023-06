(Di lunedì 12 giugno 2023) Può fare e rifare conferenze stampa senza giornalisti. Può spacciare per realtà dei fatti una narrazione propagandistica volta a enfatizzare successi inesistenti. Può evocare per la milionesima vota ...

Un mezzoNe dà conto il Post : "Domenica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ina poco meno di una settimana di distanza dalla sua ultima visita ufficiale per un secondo ...L'ipotesi che ladiventi un paese di transito sicuro non sembra essere bene accolta dal presidente tunisino: 'La soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare inmigranti ...Finora le ricollocazioni sono spesso state unnei numeri. Invece adesso se le ricollocazioni ... E poi c'è il dossier, un problema italiano, che viene portato ai tavoli dell'Ue. Il Paese è ...

Tunisia, il “flop di Cartagine” di Giorgia Meloni mentre Saied alza il prezzo Globalist.it

Stanziati solo 100 milioni per gestire i migranti nell'attesa di sbloccare 900 milioni di euro per progetti di cooperazione. Resta da superare l'approvazione del FMI per il prestito di 1,9 miliardi. D ...La premier domenica da Saied con von der Leyen e Rutte ad appena cinque giorni dalla sua prima infruttuosa visita. Dopo il nuovo patto europeo spera di ...