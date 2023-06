TS – Berlusconi | il ricordo commosso di De Laurentiis | “Genio e campione”

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023-06-12 16:16:04 Arrivano conferme da Tuttosport: Anche il presidente del Napoli, Aurelio De, si è aggiunto al cordoglio per la famiglia. L’ex Presidente del Consiglio, oltre che del Milan e del Monza, è morto oggi 12 giugno a Milano dopo essere stato ricoverato per accertamenti dovuti alla sua situazione dopo che gli era stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica. Il Cavaliere si è spento all’età di 86 anni., ildi Aurelio De“Con Silvioperdiamo un personaggio importante della storia italiana. Un imprenditore geniale, un politico straordinariamente coinvolgente, un grande uomo di comunicazione. Nel calcio, un autentico. Ho avuto il piacere di conoscerlo alla fine degli anni ...

Così il senatore di Forza Italia , Maurizio Gasparri , ha ricordato Silvio, preferendo ... 'Verrà il tempo dei bilanci e deldi imprese titaniche, non impedite dal rancore dei nani - ...Così il presidente del Senato, Ignazio la Russa, interviene al Tg5 sulla morte di Silvio. Undell'ultimo incontro "Io dico che sfortunatamente ho ritenuto di tenere i contatti con ...... dall'edilizia alla tv E' morto Silvio: la notizia della sua morte apre siti di tutto il mondo ILFotogallery - Silvio, il cordoglio social da Tajani a Renzi ...

Berlusconi, il ricordo di Cairo al Tg1: «È stato un maestro assoluto» Corriere TV

'Si dice che il mondo è più povero quando scompare qualcuno, per Berlusconi questa è pura verità, non frase fatta' ...